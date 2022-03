Bayern Monaco Salisburgo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Se ci si aspettava una comoda passeggiata per il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, ci si è dovuti ricredere. All’andata, infatti, gli austriaci del Red Bull Salisburgo sono riusciti a fermare i più quotati bavaresi sul risultato di 1-1 lasciando aperto ogni possibile scenario. Chiaramente la sfida in un’Allianz Arena rumorosa e gremita può far tremare le gambe agli ospiti con il Bayern Monaco che, reduce dal pareggio per 1-1 in campionato contro il Bayer Leverkusen, rimane il grande favorito per il passaggio del turno.

Bayern Monaco Salisburgo, le probabili formazioni

Bayern Monaco (3-2-4-1): Ulreich; Pavard, Sule, L. Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Muller, Sané, Coman; Lewandowski

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Okafor, Adeyemi

Bayern Monaco Salisburgo, i precedenti

I precedenti tra queste due formazioni sono recentissimi. A parte l’andata, infatti, Bayern Monaco e Salisburgo si sono incrociati solamente nei gironi della scorsa Champions League. In Baviera terminò 3-1 per i padroni di casa con le reti di Lewandoski, Coman e Sané, mentre in Austria ci fu un tennistico 6-2 per il Bayern con Lewandovski (doppietta), Hernandez, Sané, Boateng e l’autorete di Kristensen a firmare il tabellino.

Bayern Monaco Salisburgo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport (canale 252).