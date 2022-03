Liverpool Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si accendono le luci di Anfield Road per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Inter. Il 2-0 dell’andata, inflitto dai reds ai nerazzurri, non lascia molte speranze alla truppa di Simone Inzaghi che però non viene disposta a fare da agnello sacrificale. La squadra di Klopp è in un grande momento della stagione con Manè e Salah tornati dalla coppa d’Africa, Luiz Diaz, ultimo arrivato ma già decisivo, e un Trent Alexander Arnold sempre più protagonista. L’Inter, invece, ha ritrovato la vittoria e i gol dei suoi attaccanti, in particolare di Lautaro, contro il fanalino di coda Salernitana. E Inzaghi si aspetta un’altra prova convincente dai suoi.

Liverpool Inter, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Elliott; Salah, Manè, Luis Diaz

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Liverpool Inter, i precedenti

Nei due precedenti in cui l’Inter è andata ad Anfield, i nerazzurri hanno sempre perso. La prima volta risale alla stagione 64/65 quando, nell’andata delle semifinali dell’allora coppa Campioni, i reds batterono in casa gli avversari per 3-1. Al ritorno a San Siro, però, i nerazzurri ribaltarono il risultato con un secco 3-0 a firma di Corso, Peirò e Facchetti. Altra storia, invece, nella stagione 07/08 quando, nell’andata degli ottavi di finale, il Liverpool vinse 2-0 grazie alle reti di Kuyt e Gerrard e nel ritorno a San Siro allargò il distacco grazie alla rete di Fernando Torres.

Liverpool Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 e su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).