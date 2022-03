Manchester City Sporting Lisbona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo il netto 5-0 dell’andata con cui il Manchester City ha surclassato lo Sporting Lisbona a domicilio, il ritorno, in Inghilterra sembra poco più di una formalità per i citizens. La squadra di Guardiola viene da un boost di fiducia e convinzione dato dalla grande vittoria per 4-1 nel derby contro il Manchester United in una partita che ha riaffermato il dominio sul campionato (il Liverpool, secondo, è a -6) e la qualità e la profondità di una rosa di altissimo livello. Seppur con poche speranze, i portoghesi vengono per concludere al meglio la loro positiva campagna europea che ai gironi li ha visti buttare fuori il più quotato Borussia Dortmund.

Manchester City Sporting Lisbona, le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Stones , Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Ricardo Esgaio, Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro, João Palhinha, Ugarte, Mathues Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

Manchester City Sporting Lisbona, i precedenti

A parte l’andata di questa sfida, l’unico precedente in campo europeo risale alla stagione 11/12 quando Manchester City e Sporting Lisbona si affrontarono negli ottavi di finale di Europa League. In quell’occasione furono i portoghesi a prevalere grazie alla regola dei gol in trasferta. Lo Sporting, infatti, riuscì a vincere 1-0 in Portogallo con il gol di Xandao, mentre perse in Inghilterra per 3-2. I biancoverdi si portarono in vantaggio di due reti grazie a Mati Fernandez e Van Wolfswinkel, ma furono rimontati dalla doppietta di Aguero e dalla rete di Balotelli. Fu però inutile per il City che non riuscì a qualificarsi al turno successivo.

Manchester City Sporting Lisbona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).