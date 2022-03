Real Madrid PSG, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il gol al ’90 di Mbappe all’andata ha spostato decisamente la bilancia della sfida. La meritata vittoria dei francesi in casa costringe, infatti, il Real Madrid ad attaccare per cercare di vincere la sfida. Non sarà però semplice contro un PSG che vuole riscattare il passo falso in campionato e che ha la testa ben proiettata alla Champions League (dato anche il comodo vantaggio sulla seconda in Ligue 1). Anche i blancos sono riusciti a mettere 8 punti di margine nei confronti del Siviglia, secondo in classifica, e arrivano alla sfida in fiducia, anche se mancherà Casemiro in mezzo al campo, uno degli uomini più difficili da sostituire per Ancelotti.

Real Madrid PSG, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

PSG (4-3-3): Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Danilo, Verratti; Di María, Messi, Mbappé

Real Madrid PSG, i precedenti

Compresa l’andata di questa sfida, sono 11 i precedenti tra Real Madrid e PSG in campo europeo con 4 vittorie a testa e 3 pareggi. Se gli ultimi scontri sono tutti nella cornice della Champions League, negli anni ’90 le due compagini si affrontarono anche in coppa Uefa e in Coppa delle Coppe. Nel primo caso, nella stagione 92/93, i parigini ebbero la meglio nei quarti di coppa Uefa: all’andata, al Bernabeu, i blancos vinsero per 3-1 con le reti di Butragueño, Michel e Zamorano (mentre segnò Ginola per gli ospiti); al ritorno, però, i parigini ribaltarono tutto con un 4-1 a firma di Weah, Ginola, Kombouarè e Valdo. Nella stagione seguente, in Coppa delle Coppe, passò ancora il PSG grazie alla vittoria in trasferta per 1-0 (a segno Weah) e al pareggio casalingo per 1-1 (a firma di Gomes per i francesi e di Butragueño per gli spagnoli).

Real Madrid PSG, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.