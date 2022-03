Atalanta Bayer Leverkusen, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sfida ostica, ma affascinante quella che attende l’Atalanta negli ottavi di finale di Europa League. I ragazzi di Gasperini, dopo aver battuto l’Olympiakos nel turno precedente, sfidano i tedeschi del Bayer Leverkusen, primi nel proprio girone. La Dea arriverà alla sfida tutt’altro che nelle sue migliori condizioni con diversi passi falsi in campionato (l’ultimo dei quali nello scontro diretto contro la Roma) e numerose assenze. Ci sarà però Luis Muriel che riprenderà il suo posto al centro dell’attacco. Il Bayer non avrà invece a disposizione l’ex giallorosso Schick, ma al suo posto giocherà Alario.

Atalanta Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Palacios; Diaby, Wirtz, Adli; Alario

Atalanta Bayer Leverkusen, i precedenti

Non ci sono precedenti tra le due squadre in campo europeo. L’Atalanta ha sfidato un’altra tedesca, recentemente, in Europa League: era la stagione 17/18 e nei sedicesimi di finale gli orobici si trovarono di fronte il Borussia Dortmund. All’andata finì 1-1 a Bergamo con Schmelzer che nel finale recuperò il vantaggio di Toloi, mentre al ritorno i tedeschi rimontarono e si imposero 3-2 dopo che la Dea era stata avanti per 1-2 grazie a due prodezze di Ilicic.

Atalanta Bayer Leverkusen, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21, sarà visibile su DAZN, TV8, Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).