Vitesse Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ricomincia il cammino europeo della Roma. Grazie al primato nel proprio girone i giallorossi sono riusciti a evitare il turno preliminare con le retrocesse dall’Europa League e ora la truppa di Mourinho si trova ad affrontare gli olandesi del Vitesse. L’andata in trasferta favorisce i capitolini che dovranno far valere la loro maggior caratura. Per questo il tecnico portoghese non sembra intenzionato a cambiare molto rispetto alla squadra che ha vinto contro l’Atalanta: confermato il duo d’attacco Zaniolo–Abraham, si potrebbero rivedere dal primo minuto Sergio Oliveira e Maitland Niles al posto di Veretout e Karsdorp.

Vitesse Roma, le probabili formazioni

Vitesse (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham

Vitesse Roma, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Vitesse e Roma. La squadra olandese è già però venuta nella capitale per affrontare la Lazio. In quel caso si trattava dei gironi di Europa League della stagione 17/18: all’andata i biancocelesti si imposero per 2-3 con i gol di Murgia, Parolo e Immobile, mentre al ritorno ci fu un pareggio per 1-1 con Luis Alberto a segno per i padroni di casa. Anche la Roma può vantare precedenti europei contro squadre olandesi, l’ultimo dei quali risale all’anno scorso quando i giallorossi affrontarono l’Ajax nei quarti di Europa League. In quel caso i capitolini passarono grazie alla vittoria in trasferta per 1-2 con le reti di Pellegrini e Ibanez e al pareggio casalingo per 1-1 con Dzeko che rimontò l’iniziale vantaggio di Brobbey.

Vitesse Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su Sky Sport (numero 252), Sky Sport Uno (numero 201), DAZN