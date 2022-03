Fantacalcio, i consigli per la ventinovesima giornata

Al via la 29a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):



Salernitana-Sassuolo

Colantuono perde Mazzocchi che sarà sostituito da Zortea, recupera però Ribery il quale partirà dalla panchina. A centrocampo possibile l’inserimento di Bohinen dall’inizio al posto di Ederson, mentre sono confermati Verdi Bonazzoli e Djuric in attacco.

Torna Maxime Lopez in cabina di regia dopo aver scontato la squalifica e al suo fianco ci sarà Frattesi, mentre i terzini saranno Muldur e Kyriakopoulos. Per il resto nessun cambio di rilievo, con gli intoccabili quattro tenori in attacco che promettono faville.

Consigliati: Berardi, Scamacca, Verdi

Sconsigliati: Dragusin, Ederson, Muldur

Scommessa: Traoré

Squalificati: nessuno





Spezia-Cagliari

Motta riabbraccia Amian e Kiwior i quali riprenderanno il loro posto da titolari. Sempre out Sala che sarà rimpiazzato da Bastoni, in attacco conferma per Verde e Manaj.

Mazzarri dovrà ancora fare a meno di Nandez ma in compenso recupera Baselli il quale dovrebbe giocare dal primo minuto, con Deiola in panchina. In attacco ballottaggio Pavoletti/Pereiro come partner di Joao Pedro, stavolta appare favorito il primo.

Consigliati: Cragno, Joao Pedro, Manaj

Sconsigliati: Amian, Goldaniga, Maggiore

Scommessa: Verde

Squalificati: nessuno





Sampdoria-Juventus

Squalificato Murru in difesa, al suo posto dentro Augello. Rientra Thorsby in mediana a dare man forte ad Ekdal, con Sensi che agirà da trequartista alle spalle di Caputo e Quagliarella. Giovinco in panchina.

Poca scelta per Allegri che perde Bernardeschi per squalifica e quindi di nuovo centrocampo obbligato con il trio Rabiot Arthur e Locatelli. De Sciglio ed Alex Sandro recuperano ma dovrebbero iniziare dalla panchina con Pellegrini di nuovo titolare. In attacco Morata e Vlahovic, con Dybala che non verrà rischiato per averlo a disposizione contro il Villarreal.

Consigliati: Candreva, Sczeszny, Vlahovic

Sconsigliati: Augello, Pellegrini, Yoshida

Scommessa: Falcone

Squalificati: Bernardeschi, Murru





Milan-Empoli

Pioli perde Theo Hernandez per squalifica (al suo posto Florenzi) e pensa al rilancio da titolare di Diaz, con Kessie che tornerebbe in mediana al fianco di Bennacer facendo scivolare in panchina Tonali. Stavolta Messias dovrebbe partire dalla panchina lasciando il posto a Saelemaekers. Nessun problema per Giroud e Romagnoli, con quest’ultimo che torna titolare in coppia con Tomori.

Andreazzoli vuole continuare a muovere la classifica e pensa di confermare la squadra capace di impattare a Genova, con Asllani regista e Bajrami ed Henderson a supporto di Pinamonti. In difesa rientra Ismajli a far coppia con Romagnoli.

Consigliati: Giroud, Leao, Pinamonti

Sconsigliati: Asllani, Bandinelli, Florenzi

Scommessa: Henderson

Squalificati: Hernandez





Fiorentina-Bologna

Ancora out Bonaventura e quindi a centrocampo nuova chance per Maleh, mentre in attacco confermato Piatek, in gol anche contro il Verona. Igor di nuovo preferito a Quarta come partner difensivo di Milenkovic, ancora out Odriozola e quindi a destra ci sarà Venuti.

Arnautovic recuperato è la buona notizia per Mihajlovic, che perde invece Theate appiedato dal giudice sportivo ed in difesa allora chance per Mbaye. Sansone potrebbe essere preferito a Barrow, apparso un po’ in ombra.

Consigliati: Arnautovic, Castrovilli, Piatek

Sconsigliati: Mbaye, Soumaoro, Venuti

Scommessa: Sansone

Squalificati: Bonaventura, Theate





Verona-Napoli

Tudor recupera Barak e quindi si ricompone l’eccezione tridente scaligero, con il ceco e Caprari a supportare Simeone. In mediana di nuovo Tameze ed Ilic, in difesa conferma per Ceccherini.

Solo problemi di abbondanza per Spalletti che cerca riscatto dopo la bruciante sconfitta interna contro il Milan. In mezzo al campo Anguissa potrebbe essere preferito a Lobotka, mentre nessun dubbio sulla trequarti, con Politano Zielinski ed Insigne ad innescare Osimehn.

Consigliati: Barak, Osimehn, Simeone

Sconsigliati: Ceccherini, Gunter, Rrahmani

Scommessa: Lozano

Squalificati: nessuno





Atalanta-Genoa

Squalificato De Roon, in mezzo al campo ci saranno Freuler e Koopmeiners. Il trio difensivo sarà composto da Djimsiti Demiral e Toloi, sulle fasce chance per Pezzella e Maehle. Muriel sarà il centravanti titolare, con Pasalic e Pessina alle sue spalle.

Problemi di formazione per Blessin, il quale tra infortuni e squalifiche si ritrova a dover fare a meno di varie pedine fondamentali, tra cui Ekuban Sturaro e Rovella. In mediana al fianco di Badelj dovresse essere arretrato Portanova, con Yeboah largo a sinistra e Destro centravanti. Melegoni di nuovo titolare come trequartista, sulla destra sempre Gudmundsson.

Consigliati: Freuler, Muriel, Musso

Sconsigliati: Badelj, Melegoni, Pezzella

Scommessa: Destro

Squalificati: De Roon, Rovella, Sturaro





Udinese-Roma

Cioffi perde Walace per squalifica e lo sostituisce con Jajalo, in attacco confermato il tandem Deulofeu-Beto, a sinistra di nuovo Udogie. Ancora infortunato Nuytinck, in mediana Pereyra scalza Makengo.

Mourinho non avrà gli squalificati Mkhitaryan e Kumbulla, in difesa torna titolare Ibanez come già visto in Conference. A centrocampo sicuro del posto Oliveira, dubbio Pellegrini/Veretout ma il primo sembra favorito. Zalewski potrebbe essere preferito a Vina sulla sinistra. Intoccabili Abraham e Zaniolo.

Consigliati: Abraham, Oliveira, Zaniolo

Sconsigliati: Jajalo, Pablo Marì, Zalewski

Scommessa: Molina

Squalificati: Mkhitaryan, Kumbulla, Walace





Torino-Inter

Juric ritrova Milinkovic Savic tra i pali e per il resto dovrebbe confermare la stessa formazione vista a Bologna, con Belotti confermato centravanti e Djidji preferito a Zima.

Out De Vrij e al suo posto ci sarà D’Ambrosio, nessun problema invece per Brozovic il quale sarà regolarmente in campo. In attacco torna titolare Dzeko, con Sanchez di nuovo in panchina.

Consigliati: Barella, Dzeko, Martinez

Sconsigliati: Djidji, Lukic, Vojvoda

Scommessa: Brekalo

Squalificati: nessuno





Lazio-Venezia

Sarri conferma gli undici vittoriosi a Cagliari con l’unica eccezione dello squalificato Marusic, rimpiazzato da Hysaj. Pedro partirà dunque nuovamente dalla panchina. Cataldi ancora indisponibile.

Zanetti perde Aramu a causa del giudice sportivo e al suo posto si scalda Nani, ex della partita. Intoccabile Henry come centravanti, a centrocampo rientrano Crnigoj e Cuisance, dubbio in regia tra Vacca e Busio. Sulla destra dovrebbe esserci ancora Ampadu.

Consigliati: Immobile, Felipe Anderson, Pedro

Sconsigliati: Ampadu, Caldara, Crnigoj

Scommessa: Okereke

Squalificati: Aramu, Marusic