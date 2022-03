Andrea Barzagli sale in cattedra: successo da professore al Camplus Firenze

Nuova interessante veste per l’ex calciatore Andrea Barzagli. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale Azzurra è salito in queste ore in cattedra al Camplus Firenze. Si tratta di una delle strutture che il primo provider di housing per studenti universitari in Italia, che gestisce attualmente 9.000 posti letto in tutto il Paese e in Spagna, ha nel capoluogo toscano. Mission di Barzagli quella di insegnare agli studenti le efficaci tecniche di degustazione del vino. L’atleta, oggi produttore vitivinicolo con la cantina siciliana Le Casematte, insieme al sommelier Andrea Gori ha incontrato al Camplus una ricca platea di studenti che hanno potuto seguire la “lezione” del campione e interagire nel migliore dei modi con lui tramite domande, commenti e spunti di riflessione. Durante l’appassionante testimonianza non sono mancati i momenti in cui Andrea Barzagli si è soffermato su formazione e spirito agonistico, focalizzando l’attenzione dei numerosi studenti sul valore educativo della pratica e della cultura sportiva che, oltre all’esercizio fisico, racchiude finalità formative e sociali. Nel corso della chiacchierata l’ex colosso bianconero ha raccontato dunque di questa sua nuova avventura nel mondo della viticultura, soffermandosi in particolar modo su un corretto modo di “bere responsabilmente”, esaltando uno dei prodotti più rilevanti del Made in Italy, il vino. A Barzagli auguriamo le migliori fortune professionali e gli stessi successi fatti registrare nel corso della sua gloriosa carriera da calciatore.