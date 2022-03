Salernitana Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sarà Salernitana–Sassuolo a inaugurare una nuova giornata di campionato. I granata tornano all’Arechi, reduci dalla pesante sconfitta contro l’Inter a San Siro, e vogliono far dimenticare ai propri tifosi una serata decisamente storta. A parte i 5 gol presi dai nerazzurri, infatti, negli ultimi tempi i granata erano riusciti a portare a casa qualche buon risultato (tra cui il 2-2 in casa contro il Milan). Arriverà però un Sassuolo che è pienamente lanciato: la squadra di Dionisi ha vinto le ultime 3 partite (contro Inter, Fiorentina e Venezia) segnando 8 gol e subendone solo 2.

Salernitana Sassuolo, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Bonazzoli, Verdi; Djuric

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca

Salernitana Sassuolo, i precedenti

In serie A c’è solo il precedente dell’andata tra le due squadre con il Sassuolo che vinse per 1-0 grazie alla rete di Berardi. In precedenza l’ultimo incrocio risale alla stagione 09/10 quando i neroverdi andarono in trasferta a Salerno e lì vinsero con un secco poker grazie alla tripletta di Noselli e al gol di Quadrini

Salernitana Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN