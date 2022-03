Sampdoria Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Per la Juventus prove generali per la sfida contro il Villarreal

Anticipo delle ore 18 per la Juventus che ha il compito di vincere nella trasferta genovese contro la Sampdoria prima di tuffarsi nella Champions con il ritorno in casa contro il Villarreal. La squadra di Allegri, seppur con molte defezioni per infortunio, non perde ormai dal 27 novembre e grazie a questa striscia positiva si è portata saldamente al quarto posto. I bianconeri non possono però mollare la presa e soprattutto non possono farlo in una trasferta contro una Sampdoria che ha bisogno di punti. Giampaolo deve infatti dare una scossa ai suoi: dopo le ultime due sconfitte, infatti, la zona retrocessione dista solamente 4 punti.

Sampdoria Juventus, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Kean

Sampdoria Juventus, i precedenti

In 63 scontri a Genova, la Sampdoria ha vinto 21 volte, la Juventus 24 e ci sono stati 18 pareggi. L’anno scorso terminò 2-0 per i bianconeri che, nella prima giornata di ritorno, si imposero grazie alle reti di Chiesa e Ramsey. La Juve vinse anche due anni fa al Ferraris, per 2-1, con due splendide reti segnate da Dybala e Ronaldo che andò a svettare in cielo per il gol vittoria. Nella stagione 18/19, invece, l’ultima affermazione dei padroni di casa che batterono i bianconeri grazie alle reti di Defrel e Caprari. Infine, nella stagione 14/15 la Juventus, grazie al successo per 1-0 firmato da Vidal, vinse matematicamente lo scudetto, il primo di Allegri.

Sampdoria Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.