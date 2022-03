Spezia Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sfida salvezza accesissima quella che andrà in sfida al Picco di La Spezia tra Spezia e Cagliari. I padroni di casa, infatti, sono entrati in un pericolosissimo loop negativo con 4 sconfitte consecutive (anche se con avversari molto ostici come Roma, Fiorentina e Juventus) e devono assolutamente riprendersi. Il Cagliari, invece, si trova a un solo punto di distanza dagli avversari, ma è una delle squadre più in forma in zona retrocessione. A parte l’ultima gara, persa nettamente contro la Lazio, la squadra di Mazzarri ha macinato punti e prestazioni che le hanno consentito di uscire dalla zona rossa della classifica.

Spezia Cagliari, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Grassi, Marin, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro

Spezia Cagliari, i precedenti

Di precedenti, in serie A, al Picco ce ne è solo 1, risalente allo scorso anno con i padroni di casa che la spuntarono per 2-1 grazie alle reti di Piccoli e Maggiore, mentre per il Cagliari segnò Gaston Pereiro. Prima dell’anno scorso, il Cagliari andò in trasferta in Liguria anche nella stagione 15/16, in serie B, e inflisse un secco 3-0 ai padroni di casa grazie alle reti di Melchiorri (doppietta) e Valentini.

Spezia Cagliari, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.