Verona Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la dolorosa sconfitta in casa contro il Milan, il Napoli prova a riprendere la corsa verso la testa della classifica affrontando l’Hellas Verona in trasferta. I partenopei devono soprattutto riscattare una prova incolore in un decisivo scontro scudetto che non sono riusciti a girare a proprio favore. Spalletti cambierà probabilmente qualcosa con il ritorno dal primo minuto di Zambo Anguissa così come quello di Lozano al posto di un deludente Politano. Nel Verona, invece, si prova a continuare al grande stagione e soprattutto le grandi prestazioni offensive dato che gli scaligeri sono il quarto attacco del campionato per numero di gol segnati.

Verona Napoli, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Verona Napoli, i precedenti

In 28 precedenti in Veneto, il Napoli ha vinto in 10 occasioni, con 8 pareggi e 10 affermazioni dell’Hellas. Lo scorso anno gli scaligeri prevalsero per 3-1 con i gol di Dimarco, Barak e Zaccagni che risposero all’immediato vantaggio di Lozano. Due anni fa, invece, furono gli azzurri a vincere con un secco 0-2 grazie alle reti di Lozano e Milik. Storica fu invece la vittoria per 3-0 dell’Hellas nella stagione 86/87 quando i gialloblu si levarono lo sfizio di battere il Napoli, futuro campione d’Italia con le reti di Pacione, Renica ed Elkjaer.

Verona Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.