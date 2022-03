Atalanta Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Reduce dalle fatiche di coppa e con un quarto posto da inseguire, l’Atalanta riceve in casa il Genoa per tornare alla vittoria in campionato. Il ritorno di Muriel è stato decisivo nella gara di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con il colombiano che ha segnato due gol e servito un assist per Malinovski. Di fronte gli orobici avranno un Genoa che con Blessin è stata capace soltanto di pareggiare con una striscia di 6 pari di fila per il Grifone nelle ultime precedenti partite.

Atalanta Genoa, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pessina, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Boga

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Portanova, Badelj; Kallon, Melegoni, Yeboah; Destro

Atalanta Genoa, i precedenti

In 37 precedenti a Bergamo, l’Atalanta è stata capace di vincere in 15 occasioni, il Genoa in 10 e ci sono stati 12 pareggi. Due di questi sono arrivati negli ultimi due anni: nella scorsa stagione la partita finì 0-0, mentre due anni fa ci fu un 2-2 con Toloi e Ilicic a segno da una parte e Criscito e Sanabria dall’altra. Nella stagione 17/18 l’ultimo successo nerazzurro per 3-1 con Barrow, Cristante e Ilicic a segno, mentre nella stagione 14/15 il Genoa riuscì a sbancare lo stadio rivale con un secco 4-1 a firma di Pavoletti, Bertolacci e Iago Falque (doppietta).

Atalanta Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.