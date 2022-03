Fiorentina Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di serie A si apre con una partita molto ricca di fascino e di storia. A Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna. La squadra di Italiano ha leggermente rallentato nelle ultime settimane perdendo, forse definitivamente, il treno per la Champions. I viola rimangono però in corsa per l’Europa, ma devono tornare al successo che manca da due partite. Per far ciò, al centro dell’attacco verrà riproposto Piatek che si è imposto a suon di gol e buone prestazioni. Per il Bologna, invece, c’è una posizione a metà classifica che lascia tranquilli, ma che non dà spazio a grandi voli pindarici.

Fiorentina Bologna, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic

Fiorentina Bologna, i precedenti

In 69 confronti ci sono state 13 vittorie del Bologna, 18 pareggi e 38 affermazioni della Fiorentina per quella che è una delle classiche del nostro campionato. L’ultima vittoria dei felsinei risale alla stagione 09/10 quando i rossoblu si imposero per 2-1 grazie alle reti di Gimenez e Di Vaio, mentre segnò Mutu per i padroni di casa. Lo scorso anno finì in pareggio a reti bianche, mentre due anni fa ci fu un largo successo dei gigliati con un 4-0 frutto dei gol di Chiesa (tripletta) e Milenkovic.

Fiorentina Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).