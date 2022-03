Torino Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il posticipo della giornata di serie A mette di fronte Inter e Torino. I nerazzurri dopo aver ritrovato il successo in campionato contro la Salernitana, devono rincorrere il Milan (anche se hanno una partita in meno) che ha vinto nella giornata di ieri contro l’Empoli. Simone Inzaghi, dopo le fatiche europee, non dovrebbe risparmiare troppo i suoi giocatori scesi in campo ad Anfield con Dzeko che tornerà dal primo minuto, così come Barella, squalificato per la sfida in Champions. Contro ci sarà un Torino che ha dato filo da torcere nella gara di andata che però si trova in un momento della stagione problematico con una crisi di risultati che va avanti da diverso tempo.

Torino Inter, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Torino Inter, i precedenti

Su 77 precedenti giocati nella capitale sabauda, il Torino ha vinto in 25 occasioni, con 23 pareggi e 29 vittorie nerazzurre. Lo scorso anno furono sufficienti i gol di Lautaro Martinez e Lukaku per avere la meglio sui granata (tra i quali andò a segno Sanabria). L’ultima vittoria dei padroni di casa risale alla stagione 18/19 quando, a firmare il successo, fu un colpo di testa su calcio d’angolo di Armando Izzo.

Torino Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.