Calcio e satira dopo la 29ª giornata: la Roma pareggia contro i campioni d’Italia dell’Udinese di Zico

Dopo il posticipo serale tra Torino ed Inter, terminato 1-1, per concludere la 29ª giornata manca soltanto Lazio-Venezia di questa sera. Tra le squadre più in forma c’è la Salernitana, la quale è condannata a restare in serie A, nonostante dirigenza e giocatori in campo facciano di tutto per retrocedere. Siccome la qualità degli uomini di Nicola e Sabatini è alta, per i tifosi non c’è da stare sereni. Se fossi stato Sabatini avrei preso Oronzo Canà, oppure richiamato Castori.

Salernitana-Sassuolo (2-2)

Nicola: Peccato perchè avevamo preparato bene la partita proprio per dare continuità alla sconfitta di Milano. Cercavamo di portare a casa la 18ª sconfitta, invece, dobbiamo accontentarci di questo pareggio ingiusto.

Dionisi: Di fronte avevamo una grandissima squadra e questo pareggio ci lascia ben sperare per agganciare la zona play-out, ed anche se in serie A non esiste tale traguardo, noi lo vogliamo lo stesso.

Spezia-Cagliari (2-0)

T. Motta: Purtroppo anche questa volta abbiamo vinto, e francamente non capisco il motivo. Speravo in un girone di ritorno all’altezza di quello dell’andata, dove era bello, per noi e per i nostri tifosi, perdere con tanti gol di scarto. Sono triste perchè , essendo altruista, i nostri avversari che vengono in Liguria non portano via più nulla.

Mazzarri: Speravo di potermi conquistare a suon di risultati la retrocessione diretta, ma capisco che i ragazzi hanno iniziato a seguirmi e ad ottenere risultati incredibili. Ci sarà da soffrire fino alla fine e speriamo di perdere anche sabato prossimo contro il Milan di Nereo Rocco!

Sampdoria-Juventus (1-3)

Giampaolo: Per un attimo ho pensato di vincere la partita, sul 3 a 1 bianconero ho inserito Mancini ed il grandissimo Vialli, ma Cerezo non è riuscito a servirli bene. Pazienza ci rifaremo domenica prossima a Venezia, dove proveremo a subire più reti possibili, perchè ambisco, prima di tutto, ad avere una delle peggiori difese del torneo.

Allegri: Da buon toscanaccio burlone ho inserito subito Ian Rush per togliere i punti di riferimento ai nostri avversari, che non marcandolo lo hanno lasciato libero di segnare. Sono molto preoccupato perchè, non perdendo dal 27 novembre del 2021, rischiamo sul serio di strappare lo scudetto al Bologna del 1963-64.

Milan-Empoli (1-0)

Pioli: Abbiamo affrontato la migliore squadra del campionato e devo dire che speravamo in un pareggio, o al massimo una sconfitta. Dico cosi perchè ci tengo molto ai cugini dell’Inter, tanto che mi dispiace vederli a -4 dalla vetta. Come direbbero a Napoli “Deve passare la nottata” in attesa di tempi migliori.

Andreazzoli: Ieri ho capito che nel palazzo non abbiamo tutele per competere contro delle squadrette come il Milan, figuriamoci contro il Verona domenica prossima. Sono stanco di farmi dire che il mio Empoli gioca bene e perde solo con 1 gol di scarto; vorrei giocare male e portare a casa almeno 1 punto. Niente satira per l’Empoli.

Fiorentina-Bologna (1-0)

Italiano: Senza Vlahovic siamo più forti in attacco, possiamo segnare a chiunque e permetterci di alzare il baricentro scoprendoci per dare la possibilità ai nostri avversari di segnare, ma vedo che nessuno ne sta aprofittando. Sono deluso dai pali presi dal Bologna.

Mihajlovic: In genere i pali li prendono quegli uomini che corteggiano, invano, una donna, questa volta li abbiamo presi noi, sarà la fortuna che abbiamo a farci perdere certi treni. Andiamo avanti e resto convinto che possiamo arrivare a 40 punti dal Milan.

H. Verona-Napoli (1-2)

Tudor: Quando Spalletti mi ha fatto i complimenti, sabato, ho voluto ringraziarlo con un regalo, ed ho deciso di far giocare i miei in modo diverso. Il Napoli a fine gara mi ha ringraziato per l’amicizia. L’espulsione di Ceccherini ci ha dato serenità.

Spalletti: Sono bello, sono figo, sono irresistibile, sono maschio, sono il miglior tecnico della serie A. Ma ci avete fatto caso al profumo che uso quando vado in conferenza stampa? Secondo voi quanto tempo impiego ad asciugarmi i capelli? Scherzi a parte perchè Lucianone per il popolo di Napoli è come via Caracciolo o Piazza Blebiscito: “Unico”.

Atalanta-Genoa (0-0)

Gasperini: Faccio i più sinceri complimenti a Blessin perchè ci ha reso difficile la vita in campo. Il suo pressing asfissiante ci ha impedito di segnare. Il risultato è giusto e quindi non ho voglia di scherzare su questo incontro. Adesso testa all’Europa League.

Blessin: 7 pareggi in 7 partite e non aggiungo altro. Sono come il Generale Figliuolo: sistemerò tutto e mi dimetterò.

Udinese-Roma (1-1)

Cioffi: 6, 12, 9, 35 e 44. Quesi numeri mi danno alla testa perchè rappresentano il nostro cammino in campionato, 6 sono le vittorie, 12 i pareggi, 9 le sconfitte, 35 le reti fatte e 44 quelle subite. Resta l’amarezza per aver buttato all’aria il 13º posto, ora dell’Empoli. Ai miei ragazzi dico di stare tranquilli e di non preoccuparsi del Pisa, in quanto gioca ancora in serie B.

Mourinho: Non riesco a capire cosa vogliono da un mister che guadagna 16 o 17 milioni di euro all’anno. Un operaio quelle cifre non le vedrà mai, al massimo se dovesse vincere al Superenalotto (attualmente ha superato i 170 milioni di vincita), quindi non comprendo perchè un tifoso debba acquistare i vari abbonamenti spezzatino per vederci. Ho fatto di tutto per conquistare la 10ª sconfitta stagionale; adesso Pellegrini sarà punito e multato per questo affronto alla mia persona. Zico ha fatto la differenza!

Torino-Inter (1-1)

Juric: Ringrazio Var e arbitro per non averci dato il rigore, altrimenti il mio amico Inzaghi avrebbe dovuto dire addio ai sogni tricolore. Chi trova un amico (arbitro-var) trova un tesoro. Alcuni dei miei giocatori mi hanno assicurato che, con le strategie di Cairo, andremo in Anonima-Cup, competizione per quelle squadre che lottano ogni domenica per non vincere mai niente di bello.

S. Inzaghi: Dopo la vittoria all’Anfield siamo scesi in campo freschi e pimpanti, ma per colpa dell’arbitro abbiamo perso l’occasione di essere sconfitti dal Torino. Non è giusto pareggiare cosi perchè, quando gli avversari fanno peggio di te, resta sempre quella malinconia leggera che ti riporta ai bei tempi di Beccalossi, Altobelli, Bordon ecc.ecc.. Juric mi dovrebbe ringraziare per questo pareggio.