Lazio Venezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La ventinovesima giornata di serie A si chiuderà con il posticipo dell’Olimpico di Roma tra Lazio e Venezia. I capitolini sono ancora in corsa per l’Europa e, con i pareggi di Roma e Atalanta, possono scavalcare entrambe le avversarie posizionandosi al quinto posto. Sarri dovrà sciogliere i soliti ballottaggi in avanti con Immobile che sarà sostenuto da Zaccagni e da uno tra Pedro e Felipe Anderson (anche se il brasiliano sembra favorito). Il Venezia ha invece una preziosissima occasione per agganciare il Cagliari al quart’ultimo posto (con una gara ancora da giocare, contro la Salernitana).

Lazio Venezia, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Nani, Henry, Okereke

Lazio Venezia, i precedenti

Su 10 precedenti nella capitale, la Lazio ha vinto in 8 occasioni con 2 pareggi. L’ultimo punto strappato qui dai lagunari risale alla stagione 66/67, mentre gli ultimi scontri, a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni ’00, hanno sempre visto prevalere la Lazio. Nella stagione 01/02, data dell’ultimo confronto, i biancocelesti si imposero per 4-2 grazie alla tripletta di Crespo e al gol di Pancaro; nella stagione 99/00, quella dello scudetto, la Lazio vinse invece 3-2 con i gol di Simeone e Simone Inzaghi e l’autorete di Maniero.

Lazio Venezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202,240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).