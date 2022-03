Lazio-Venezia, risultato, tabellinoe highlights (1-0)

La Lazio vince di rigore

Un gol di Immobile su calcio di rigore regala vittoria e tre punti alla Lazio. Contro il Venezia vittoria più difficile del previsto, un 1 a 0 utile per la classifica e per il morale in vista del derby in programma il prossimo 20 marzo.

IL TABELLINO

LAZIO-VENEZIA 1-0

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric (33′ st Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (39′ st Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (26′ st Pedro). A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, A. Anderson, Cabral, Moro, Romero. All.: Sarri

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Mateju (1′ st Ebuehi), Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj (19′ st Kiyine), Fiordilino (43′ st Sigurdsson), Ampadu; Busio (34′ st Nani); Nsame (19′ st Henry), Okereke. A disp.: Bertinato, Lazar, Ceccaroni, Svoboda, Ullmann, Peretz, Tessmann. All.: Bertinato (Zanetti squalificato).

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 13′ st Immobile (L)

Ammoniti: Mateju (V), Zaccagni (L)

Espulsi: –

Note: –