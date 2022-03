Ajax Benfica, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Tra Benfica e Ajax si riparte dal 2-2 maturato in Portogallo. Nella scoppiettante partita di andata non c’è stato un vincitore, ma le due squadre si sono affrontate a viso aperto e il risultato è ancora in bilico. Il fatto che non ci sia più neanche la regola dei gol in trasferta rende ancora più in equilibrio una sfida che comunque vede l’Ajax favorito per la maggior qualità sia nei singoli, sia nel gioco (oltre ad avere il capocannoniere della competizione, Sebastien Haller, che ha timbrato anche all’andata).

Ajax Benfica, le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Berghuis, Alvarez; Antony, Haller, Tadic

Benfica (4-4-2): Vlachodimos, Lazaro, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Everton, Taarabt, Weigl, Rafa Silva; Nunez, Gonçalo Ramos

Ajax Benfica, i precedenti

Le due squadre sono abituate alle grandi notti di coppa, soprattutto in passato. I precedenti tra Ajax e Benfica, in Europa, sono ben 8 con 4 vittorie dei lancieri, 3 pareggi e 1 vittoria dei portoghesi. A parte il pareggio dell’andata, l’ultimo scontro risale ai gironi della stagione 18/19 quando all’andata vinse l’Ajax per 1-0 grazie alla rete di Mazraoui e al ritorno terminò 1-1 con le reti di Jonas e Tadic. Lo scontro più importante risale però alla stagione 71/72 quando le due formazioni si affrontarono in semifinale. E qui passò ancora una volta l’Ajax grazie allo 0-0 al ritorno in trasferta e a una vittoria di misura all’andata, in casa, per 1-0 con la rete di Swart.

Ajax Benfica, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (253 del satellite)