Sono giorni caldi per la Juventus e non solo per quanto riguarda il campo. Si sta programmando il calciomercato della prossima stagione e Jorginho del Chelsea resta un calciatore che interessa e non poco alla vecchia signora. Tuttavia le ultime prestazioni convincenti di Arthur Melo, rigenerato da Allegri, spingono Cherubini alla ricerca di un profilo con caratteristiche differenti.

Jorginho scende, sale Tameze: le ultime sul calciomercato della Juventus

Il nome nuovo che sta circolando per il centrocampo bianconero è quello di Adrien Tameze del Verona. Il calciatore franco-camerunense sta disputando una buonissima stagione sotto l’ala di Tudor e piace ad Allegri. Potrebbe rappresentare un’operazione low coast in linea con la nuova filosofia del club dettata da Arrivabene.

Si tratterebbe di un’operazione da circa 7/8 milioni di euro che potrebbero anche scendere inserendo nella trattativa una pedina di scambio. Al Verona piace Zanimacchia che sta facendo molto bene alla Cremonese in Serie B.