Manchester United Atletico Madrid, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il gol di Elanga nel finale della partita al Wanda Metropolitano ha gelato il pubblico spagnolo e anche i colchoneros che, dopo una partita in controllo, si sono visti recuperare a pochi minuti dalla fine della partita. Il risultato di pareggio lascia tutto ancor più aperto in vista della partita di Old Trafford dove Atletico Madrid e Manchester United si giocheranno l’accesso ai quarti di finale. Nelle ultime settimane gli spagnoli sembrano aver ritrovato sé stessi con 4 vittorie di fila in campionato. Ma contro ci sarà un agguerritissimo Cristiano Ronaldo che nello scorso weekend si è ripreso lo scettro di re con una tripletta al Tottenham e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Manchester United Atletico Madrid, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Telles; Fred, Matic; Elanga, Pogba, Sancho; Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Reinildo, Gimenez, Savic, Llorente; Herrera, Kondogbia, Koke, Lodi; Joao Felix, Correa

Manchester United Atletico Madrid, i precedenti

A parte l’andata, ci sono solo due precedenti tra le due formazioni che risalgono alla doppia sfida della Coppa delle Coppe, edizione 91/92. In quel caso, agli ottavi di finale, l’Atletico vinse per 3-0 all’andata con i gol di Futre (doppietta) e Manolo, mentre al ritorno finì 1-1 in Inghilterra con le reti di Schuster per gli spagnoli e di Hughes per i Red Devils.

Manchester United Atletico Madrid, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 (numero 5 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite).