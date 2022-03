La Juventus è al lavoro in questi giorni per il riscatto di Alvaro Morata e stando alle ultimissime notizie di calciomercato l’operazione sembrerebbe ben avviata. L’Atletico Madrid è intenzionato a non fare sconti e Cherubini avrebbe incaricato il procuratore del giocatore di effettuare un pressing continuo sui colchoneros.

La Juventus è forte della volontà di Morata che ha convinto in pieno Massimiliano Allegri come spalla ideale di Dusan Vlahovic. Il riscatto è fissato a 35 milioni di euro ma si vorrebbe arrivare a 25. Nelle ultimissime ore sta trapelando la notizia che si sta cercando una soluzione per dilazionare il pagamento in tre rate da 10 milioni.

Ultimissime in casa Juventus: si lavora sui giovani sarà un calciomercato intelligente

La priorità in questo momento è rappresentata dai rinnovi in agenda di Cherubini. Ma allo stesso tempo si lavora su prospetti giovani e low coast.

Intavolato con Cagliari a Atalanta un discorso su Bellanova che dovrebbe portare a Torino il giovane esterno destro, che rimarrebbe a Cagliari in prestito. E’ forte l’interesse anche per Traore dal Sassuolo e Tameze del Verona. Ma il nuove nuovo è rappresentato da Mamadou Coulibaly, classe 2004 del Monaco, che piace anche al Milan.

E poi sullo sfondo c’è sempre Paul Pogba.