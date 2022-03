Juventus Villarreal, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sfida di ritorno per la Juventus che affronta a Torino il Villarreal dopo il pareggio maturato nella gara di andata in Spagna. Non essendoci più la regola del gol in trasferta, i bianconeri sono costretti a vincere per passare il turno e accedere ai quarti di finale. Dusan Vlahovic sarà al centro dell’attacco juventino, dopo aver inizialmente riposato nella trasferta di campionato, e al suo fianco agirà un Alvaro Morata in gran forma, mentre Dybala, nuovamente convocato, partirà dalla panchina. Nel Villarreal oltre a Gerard Moreno mancherà anche Alberto Moreno, vittima di un brutto infortunio al ginocchio, mentre potrà essere della partita Capoue che in campionato non ha giocato per problemi fisici.

Juventus Villarreal, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata

Villarreal (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Lo Celso

Juventus Villarreal, i precedenti

Eccettuata la partita dell’andata, non ci sono precedenti tra le due squadre in campo europeo. Il Villarreal conosce però bene l’Italia per aver affrontato diverse squadre del nostro paese. Proprio quest’anno gli spagnoli hanno affrontato l’Atalanta ai gironi di Champions e proprio grazie alla vittoria nell’ultima giornata a Bergamo il submarino amarillo si è garantito l’accesso agli ottavi di finale. Prima di questa sfida, il Villarreal era andato in trasferta a Roma per i sedicesimi di finale di Europa League, edizione 16/17 vincendo 1-0. In quel caso passarono però i giallorossi forti del 4-0 della gara di andata.

Juventus Villarreal, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.