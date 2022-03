Milano Sanremo 2022: la startlist della Classica di Primavera

Sabato 19 Marzo andrà in scena la 113^ edizione della Milano-Sanremo con una startlist ricca di campioni e senza favoriti apparenti. Anche se la presenza al via di Tadej Pogacar impone di considerare lo sloveno in pole position per il successo finale.

In molti si aspettano infatti un’azione nel finale della corsa, sul Poggio ma anche sulla Cipressa, per anticipare un eventuale arrivo allo sprint. Resta da vedere se qualcuno sarà in grado di tenere il ritmo del fortissimo corridore della UAE.

Milano Sanremo 2022, la startlist: Pogacar contro tutti

Ecco la lista dei corridori più forti al via della prima classica monumento della stagione: