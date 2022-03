Bayer Leverkusen Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo l’eliminazione di Inter e Juventus agli ottavi di Champions, l’Atalanta rimane, insieme con la Roma, l’unica squadra italiana ancora rimasta in gara. Il 3-2 dell’andata consente alla Dea di poter giocare per 2 risultati su 3, ma in Germania sarà tutt’altro che facile. Nel Bayer, però, mancheranno due titolarissimi come Schick, ormai ai box da qualche tempo, e soprattutto Wirtz che ha riportato la rottura del crociato nell’ultimo fine settimana.

Bayer Leverkusen Atalanta, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Paulinho; Alario

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel

Bayer Leverkusen Atalanta, i precedenti

A parte la gara di andata, finita 3-2 in favore dei bergamaschi, non ci sono altri precedenti tra le due squadre. Per l’Atalanta, però, non sarà la prima trasferta in terra tedesca: l’ultima avvenne nell’Europa League, stagione 17/18 quando, nel ritorno dei sedicesimi di finale, gli orobici furono battuti 3-2 dal Borussia Dortmund in una gara ricca di colpi di scena. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa rispose una doppietta di llicic, ma il Borussia riuscì a tornare avanti grazie alla doppietta di Batshuayi.

Bayer Leverkusen Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN e Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite).