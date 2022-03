Fantacalcio, i consigli per la ventinovesima giornata

Al via la 29a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):



Sassuolo-Spezia

Dionisi dovrà fare a meno dello squalificato Raspadori e per rimpiazzarlo è in pole position Defrel. Per il resto nessun variazione, con Lopez e Frattesi in mediana e Scamacca centravanti.

Thiago Motta vuole dare continuità e quindi probabile conferma in blocco degli undici capace di battere il Cagliari la scorsa settimana, con Manaj di punta e Bastoni mezzala.

Consigliati: Berardi, Scamacca, Traorè

Sconsigliati: Amian, Muldur, Reca

Scommessa: Gyasi

Squalificati: Raspadori





Genoa-Torino

Blessin ritrova Sturaro e Rovella, assenti a Bergamo causa squalifica, con il primo che riprenderà il suo posto da titolare al fianco di Badelj. Amiri confermato trequartista alle spalle di Yeboah. Frendrup, ottimo all’esordio, potrebbe soffiare il posto ad Hefti.

Berisha confermato tra i pali, in attacco Pjaca e Brekalo si giocano un posto accanto a Belotti. Lukic e Mandragora in mediana, in difesa l’infortunato Djidji sarà rimpiazzato da Izzo.

Consigliati: Berisha, Pobega, Sirigu

Sconsigliati: Badelj, Lukic, Vojvoda

Scommessa: Portanova

Squalificati: nessuno



Napoli-Udinese

Spalletti conferma il 433 visto contro il Verona, a centrocampo largo al trio Ruiz-Anguissa-Lobotka, in attacco Osimehn sicuro del posto così come Politano, mentre Insigne potrebbe essere scalzato da Elmas.

Cioffri riabbraccia Walace e lo rilancia titolare al fianco di Arslan e Pereyra. In attacco non si tocca il tandem Beto-Deulofeu, in difesa rientra Zeegelaar come marcatore sinistro.

Consigliati: Osimehn, Ospina, Ruiz

Sconsigliati: Arslan, Mario Rui, Zeegelaar

Scommessa: Molina

Squalificati: nessuno



Inter-Fiorentina

Brozovic è ancora in dubbio ed al momento appare difficile un suo recupero, più probabile che rientri dopo la sosta, in tal caso al suo posto il favorito è Vidal. In attacco Sanchez nuovamente in panchina nonostante il gol al Torino, mentre Gosens potrebbe fare il suo esordio da titolare sulla sinistra.

Due dubbi per Italiano, con Saponara e Sottil che lottano per un posto da ala sinistra ed il ballottaggio Duncan-Bonaventura in mezzo al campo. In entrambi i casi appaiono favoriti i primi. Odriozola torna titolare come terzino destro.

Consigliati: Calhanoglu, Dzeko, Handanovic

Sconsigliati: Duncan, Igor, Odriozola

Scommessa: Piatek

Squalificati: nessuno





Cagliari-Milan

Mazzarri perde Nandez per tutto il resto della stagione e pensa a Baselli e Grassi come mezzali, con in attacco la coppia Joao Pedro-Pavoletti. In difesa Carboni potrebbe soffiare il posto da titolare al giovane Altare.

Pioli ritrova Theo Hernandez che ha scontato la squalifica ma rischia di dover fare a meno di Tonali, febbricitante. In tal caso Kessie arretrerà il suo raggio d’azione lasciando il posto da trequartista a Krunic. Giroud recupera e sarà titolare, con Ibrahimovic pronto a subentrare. Kalulu confermato titolare.

Consigliati: Giroud, Joao Pedro, Maignan

Sconsigliati: Dalbert, Grassi, Messias

Scommessa: Ibrahimovic

Squalificati: nessuno





Empoli-Verona

Viti torna titolare e farà coppia al centro della difesa con Romagnoli, nessun cambio in attacco con Bajrami ed Henderson a supporto di Pinamonti.

Grossi problemi di formazione per Tudor, che oltre ai vari infortunati dovrà fare a meno di ben tre squalificati. In difesa giocherà il giovane Coppola, a destra ci sarà Sutalo, con Hongla e Tameze in mediana. Il tridente offensivo non si tocca e cerca riscatto dopo la prova opaca contro il Napoli.

Consigliati: Barak, Caprari, Pinamonti

Sconsigliati: Asllani, Coppola, Hongla

Scommessa: Zurkowski

Squalificati: Ceccherini, Faraoni, Ilic





Juventus-Salernitana

Allegri perde Locatelli, positivo al Covid, per sostituirlo ballottaggio tra il giovane Miretti ed il rientrante Bernardeschi. Dybala partirà dalla panchina, in difesa probabile nuova chance per la coppia De Ligt-Rugani.

Nicola recupera Mazzocchi che torna titolare sulla corsia destra, in attacco scalpita Perotti ma appare ancora favorito Verdi per il ruolo di rifinitore alle spalle del tandem Djuric-Bonazzoli. In regia ci sarà Radovanovic, acciaccato Ederson che non dovrebbe essere convocato.

Consigliati: Morata, Sczeszny, Vlahovic

Sconsigliati: Fazio, Radovanovic, Sepe

Scommessa: Djuric

Squalificati: nessuno





Roma-Lazio

Ballottaggio Kumbulla/Ibanez in difesa con il primo favorito, rientra Mkhitaryan dopo la squalifica e ritrova il suo posto in mezzo al campo vicino a Cristante e Pellegrini. Sulla sinistra ci sarà di nuovo Zalewski.

Squalificato Zaccagni, al suo posto ci sarà Pedro. Sarri ritrova Cataldi e Marusic ma solo il secondo dovrebbe partire titolare, con Leiva confermato in regia.

Consigliati: Abraham, Anderson, Immobile

Sconsigliati: Kumbulla, Luiz Felipe, Zalewski

Scommessa: Luis Alberto

Squalificati: Zaccagni





Bologna-Atalanta

Mihajlovic ritrova Theate ma perde Sansone e Bonifazi fermati dal giudice sportivo. Barrow torna titolare e insieme ad Orsolini agirà a supoorto di Arnautovic. Svanberg rischia la panchina in favore di Soriano e Schouten.

Ennesima tegola per Gasperini che perde anche Toloi per infortunio, con Djimsiti sostituto. Pasalic e Malinovski innescheranno Muriel, sulle fasce ci saranno Maehle ed Hateboer.

Consigliati: Arnautovic, Malinovsky, Muriel

Sconsigliati: Djimsiti, Soriano, Soumaoro

Scommessa: Pasalic

Squalificati: Bonifazi, Sansone





Venezia-Sampdoria

Rientra Aramu, a fargli posto sarà Nani, con Henry ed Okereke a completare il tridente. Ebuehi terzino destro, Ampadu torna in mediana. In forte dubbio Cuisance, con Crnigoj favorito per rimpiazzarlo.

Giampaolo medita il lancio di Sabiri dal primo minuto con Sensi inizialmente in panchina. Caputo e Quagliarella confermati titolari, Rincon sgomita per un posto ma il regista dovrebbe essere ancora Ekdal. Murru riprende il suo posto sulla corsia di sinistra.

Consigliati: Candreva, Caputo, Henry

Sconsigliati: Caldara, Ebuehi, Ferrari

Scommessa: Verdi

Squalificati: nessuno