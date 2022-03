Roma Vitesse, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Forte del 2-1 dell’andata, maturato in trasferta, la Roma può prepararsi alla gara di ritorno contro il Vitesse con 2 risultati su 3 a disposizione e soprattutto il calore del proprio pubblico. Il pareggio casalingo contro l’Udinese pesa sul morale degli uomini di Mourinho che hanno visto ulteriormente allontanarsi l’obiettivo quarto posto, ma con il derby alle porte sarà ancora più importante fare bene per arrivare motivati al grande appuntamento stagionale.

Roma Vitesse, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Zalewski; Mhkitaryan; Felix, Abraham

Vitesse (3-4-1-2): Houwen; Bazoer, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Buitink; Grbic, Openda

Roma Vitesse, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Roma e Vitesse a parte la gara di andata in terra olandese. Per il Vitesse non è però la prima trasferta all’Olimpico dato che sfidò la Lazio, nei gironi di Europa League della stagione 17/18, pareggiando 1-1. L’anno scorso, invece, la Roma ospitò un’altra squadra olandese, l’Ajax, nei quarti di finale di Europa League. I giallorossi pareggiarono 1-1 grazie alla rete di Dzeko e passarono al turno successivo, forti della vittoria all’andata in Olanda per 2-1.

Roma Vitesse, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 252), TV8.