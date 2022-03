Genoa Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Venerdì sera dal gusto speciale per Ivan Juric che ritorna nella sua Genova per l’anticipo del venerdì sera che vedrà opposto il Torino al Grifone. I granata arrivano alla gara dopo il pareggio subito in extremis dall’Inter in una partita contrassegnata dalle polemiche per la mancata concessione di un rigore ai granata per un netto fallo su Belotti. Il tecnico croato vuole però tornare al più presto alla vittoria che manca ormai da oltre due mesi. Il Genoa, invece, è reduce dal settimo pareggio consecutivo ottenuto sotto la gestione Blessin: in 7 partite disputate 5 sono finite 0-0.

Genoa Torino, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Melegoni, Amiri, Portanova; Yeboah

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Pjaca; Belotti

Genoa Torino, i precedenti

In 49 precedenti a Genova, il Torino ha vinto in 11 occasioni, il Genoa in 24 e ci sono stati 14 pareggi. I granata sono in serie positiva da 4 anni nei quali hanno raccolto altrettante vittorie. Lo scorso anno la gara terminò per 1-2 con la rete di Lukic e l’autorete di Luca Pellegrini che superarono il gol di Scamacca per il Genoa. Per ritrovare una vittoria dei padroni di casa si deve tornare alla stagione 16/17, ma nella stagione 14/15 riuscì addirittura a imporsi per 5-1 con le reti di Iago Falque, Tino Costa (doppietta), Pavoletti e Bertolacci.

Genoa Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251 satellite).