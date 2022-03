Sassuolo Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sarà la sfida tra Sassuolo e Spezia ad aprire la trentesima giornata di campionato. I neroverdi sono reduci dal pareggio contro la Salernitana per 2-2 dopo una striscia di 3 vittorie consecutive. Mister Dionisi dovrà fare a meno di Raspadori che è stato espulso nella precedente partita, ma potrà contare su un Traorè che è in grandissimo spolvero con 3 gol nelle ultime 5 partite. Lo Spezia, invece, continua il suo percorso verso la salvezza con i 3 punti ottenuti la giornata scorsa che hanno permesso agli uomini di Thiago Motta di allungare a +7 sul Venezia terz’ultimo

Sassuolo Spezia, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Traoré

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi

Sassuolo Spezia, i precedenti

In casa del Sassuolo, in serie A, c’è il solo precedente dello scorso anno tra le due squadre. Vinse lo Spezia per 1-2 grazie alle reti di Gyasi ed Erlic che rimontarono l’iniziale vantaggio di Caputo. La gara di andata di questa stagione, invece, si concluse sul 2-2 con gli spezzini che andarono sul doppio vantaggio con Manai e Gyasi, prima di essere recuperati dalla doppietta di Raspadori.

Sassuolo Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN.