Champions League 2021-22: out la Juventus, per gli scommettitori è il Bayern Monaco la favorita, ma occhio al solito Real Madrid

Una coppa, tante possibili pretendenti: è la fotografia scattata dall’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le scelte di chi ha puntato sulla vincente della Champions League 2021-22. Juventus e Bayern Monaco partivano come favorite per un posto a Parigi il prossimo 28 maggio, ma i bianconeri, come noto, sono usciti con il Villarreal. Attenzione, allora, al Manchester City di Guardiola e al “solito” Real Madrid.

Gli italiani si dividono sulle scommesse Champions League

Dall’analisi relative alle scommesse vincente Champions League emergono variazioni a livello territoriale. È la Juventus a raccogliere il grosso delle puntate, il 31,4% del totale. E lo fa trasversalmente un po’ in tutta Italia, con la maggioranza delle giocate tra Piemonte e Sicilia, storico bacino del tifo bianconero. Anche in Puglia, Campania e Lombardia si credeva, tuttavia, nella possibile vittoria per la banda Allegri.

La platea degli scommettitori Lottomatica si divide, invece, sulle chance di successo delle altre protagoniste della fase a eliminazione diretta del torneo. Nessuna squadra sfonda nelle analisi previsionali, con le puntate che si dividono tra più club: con il 15,9% delle puntate guida il Paris Saint-Germain, uscito di scena, però, agli ottavi per mano del Real Madrid.

Come anticipato, vi sono differenze anche rilevanti a livello geografico: il PSG, per esempio, è forte in Campania e in Sicilia, come pure il Bayern Monaco; meno in Lombardia, dove, invece, l’Inter raccoglie il grosso dei consensi. In Sicilia, di contro, si punta su Liverpool e Chelsea.

In chiave vincente, si ritaglia un ruolo da protagonista il Bayern Monaco, che attrae il 12,6% delle giocate complessive su Lottomatica.it. C’è fiducia, da parte degli scommettitori, anche sul Manchester City (11,2%), in cerca di rivalsa dopo la finale persa lo scorso anno. Dietro fanno capolino Real Madrid (9,7%) e Inter (9%), con i nerazzurri, tuttavia, già fuori dai giochi. Più staccati sono proprio i giustizieri della banda Inzaghi, ovvero il Liverpool (6,5%).

Dalla rilevazione emerge come, per gli scommettitori, vi siano più favorite, con credito dato anche a squadre non proprio in prima fila nei pronostici della vigilia. È il caso dell’Ajax, che raccoglie il 3,7% delle puntate, complice anche un brillante percorso nella fase a gironi del torneo, interrotto a sorpresa agli ottavi per mano del Benfica.

Poca fiducia, invece, sui campioni in carica del Chelsea, su cui punta solo il 3% della platea. Del resto, i Blues sono alle prese con vari problemi, soprattutto fuori dal campo, con l’addio del patron Abramovich.

UCL: ecco i quarti di finale di Champions League secondo gli scommettitori

L’analisi dell’Osservatorio scommesse Lottomatica offre, inoltre, un punto di vista sui quarti di finale della Champions League. Confrontando il tabellone reale e quello frutto delle previsioni dei giocatori, emergono poche differenze di rilievo. All’appello, rispetto alle previsioni degli scommettitori, mancano Ajax e Juventus: i Lancieri raccoglievano il 94% della fiducia di chi puntava sulla sfida, poi invece persa, con il Benfica; sui bianconeri scommetteva l’89%. Out è anche il Manchester United, che partiva favorito, pur se di misura (51% vs 49%) contro l’Atlético Madrid.

Incerto era il passaggio del turno del Paris Saint-Germain (63%), chiamato ad affrontare gli “specialisti” del Real in una sfida per palati calcistici fini. Per il resto poche sorprese, con gli scommettitori che hanno avuto buon fiuto, azzeccando l’approdo agli ottavi, tra le altre, di Manchester City (99%), Chelsea (98%) e Bayern Monaco (96%).

Su quali squadre puntano i giovani e su quali i più esperti?

Dall’indagine Lottomatica sulle preferenze degli scommettitori per la vittoria della Champions League in corso emergono, infine, indicazioni rilevanti circa le puntate per fasce d’età.

Da questo punto di vista, tra le squadre rimaste in corsa, il Real Madrid è forte tra i più giovani, attraendo il 15% delle puntate nella fascia 18-25 anni, rispetto all’11,5% a livello generale.

Di contro, tra i 25 e i 40 anni si scommette di più sul Manchester City: la squadra di Pep Guardiola vede il 13,5% delle giocate in questa fascia d’età, laddove, invece, il Liverpool colleziona appena il 4,5% dei consensi.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/ scommesse/eventi/osservatorio- scommesse/champions-league- 2021-2022