Inter Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La grande sfida della trentesima giornata di serie A è sicuramente quella di San Siro dove si affronteranno l’Inter, terza in classifica, e la Fiorentina, ottava. I nerazzurri hanno vinto una sola gara nelle ultime 6 partite e sono reduci dal pareggio in extremis contro il Torino che ha scatenato molte polemiche per la mancata concessione del calcio di rigore per fallo di Ranocchia su Belotti. I nerazzurri devono però voltare pagina rapidamente perché, con un Milan che corre, non possono permettersi di perdere altri punti per strada.

Inter Fiorentina, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez

Inter Fiorentina, i precedenti

Su 83 scontri a Milano, ci sono state 49 vittorie dell’Inter, 19 pareggi e 15 vittorie della Fiorentina. Lo scorso anno, alla prima giornata, ci fu un pirotecnico 4-3 con l’Inter che rimontò nel finale una Fiorentina che stava conducendo per 2-3 grazie a un inarrestabile Franck Ribery. L’ultima vittoria viola a San Siro si registra invece nella stagione 15/16 quando i viola sbancarono la casa nerazzurra con un secco 1-4 frutto delle reti di Ilicic e Kalinic (tripletta), mentre Icardi siglò il gol della bandiera.

Inter Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.