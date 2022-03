Napoli Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il sabato della trentesima giornata di serie A si aprirà con la sfida tra Udinese e Napoli. Al San Paolo gli azzurri sono chiamati a dare continuità al successo di domenica scorsa contro il Verona che li ha rilanciati in zona scudetto. Ci saranno i soliti dubbi per Spalletti con Politano che dovrebbe partire titolare sulla destra, ma è tallonato da Lozano e Zielinski che dovrebbe riprendere il suo posto in mezzo al campo. I friulani, invece, sono reduci da ben 4 risultati utili consecutivi e dopo Lazio, Milan e Roma, vogliono stoppare un’altra grande.

Napoli Udinese, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Deulofeu

Napoli Udinese, i precedenti

Su 39 scontri in Campania, il Napoli ha vinto in 24 occasioni, con 11 pareggi e 4 vittorie dell’Udinese. Al momento è aperta, per i padroni di casa, una striscia di ben 7 vittorie di fila con il 5-1 dello scorso anno, firmato dalle reti di Zielinski, Lozano, Fabian Ruiz, Di Lorenzo e Insigne, come affermazione più pesante. Per risalire all’ultima volta che l’Udinese strappò i 3 punti dal San Paolo bisogna ritornare alla stagione 10/11 quando le reti di Denis e Inler furono sufficienti ad assicurarsi il successo, nonostante la rete nel finale di Beppe Mascara.

Napoli Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.