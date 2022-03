Bologna Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si chiuderà con la sfida del Dall’Ara tra Atalanta e Bologna la giornata di serie A che precede la sosta per le nazionali. Dopo aver colto una vittoria europea in trasferta in Germania, che è valsa il biglietto per i quarti di finale di Europa League, la Dea vuole dare infilare un’altra vittoria al di fuori delle mura amiche per continuare l’inseguimento a un quarto posto che però la Juve, al momento, tiene saldamente in mano. Il Bologna di Mihajlovic, invece, ha conquistato una sola vittoria nel 2022 e il tecnico serbo vorrebbe una grande prova dei suoi per dare un senso a un finale di stagione piuttosto grigio.

Bologna Atalanta, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Koopeminers; Muriel

Bologna Atalanta, i precedenti

Questa sarà la sfida numero 51 in quel di Bologna tra le due squadre. Le precedenti 50 vedono un ruolino di 30 vittorie dei padroni di casa con 12 pareggi e solo 8 affermazioni bergamasche, la metà delle quali ottenute nell’ultimo decennio. L’ultima di queste risale alla stagione 18/19 quando gli orobici si imposero per 2-1 grazie alle marcature di Mancini e Zapata. Lo scorso anno, invece, ci fu un 2-2 con l’iniziale doppietta di Luis Muriel che venne rimontata dalle reti di Tomiyasu e Paz. L’anno precedente, l’ultima vittoria del Bologna, per 2-1, con i gol di Palacio e Poli a cui rispose, inutilmente, un gol di Malinovski.

Bologna Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.