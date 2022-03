Juventus Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la pesante sconfitta con conseguente eliminazione in Champions League, la Juventus di Max Allegri si rituffa in campionato dove c’è da blindare il quarto posto. A Torino arriverà il fanalino di coda Salernitana che, seppur vede affievolirsi le speranze di salvezza ogni giornata che passa, non è decisa ad arrendersi come dimostrano gli ultimi risultati (1 sola sconfitta nelle ultime 6 partite).

Juventus Salernitana, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ruggeri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric

Juventus Salernitana, i precedenti

Ci sono solo due precedenti della Salernitana a Torino e si sono conclusi entrambi con una sconfitta per i granata. Nel primo caso, nella stagione 47/48, la Juventus vinse per 2-0. Nell’ultimo precedente, datato al dicembre del 1998, i bianconeri si imposero con il risultato di 3-0 grazie alla tripletta di Inzaghi.

Juventus Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.