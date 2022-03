Marco Materazzi sulla Nazionale: “2021 super, ora inseguiamo il sogno Mondiale”

Marco Materazzi sempre protagonista. “Matrix” ci crede più che mai e vuole spingere gli azzurri verso il sogno Mondiale chiamato Qatar 2022. In occasione del match tra Italia e Macedonia del Nord, Twitch e Wallapop (piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand) si uniscono per supportare la ‘seconda chance’ di qualificazione degli azzurri ai Mondiali 2022. Giovedì 24 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, è in programma un evento di live streaming in cui si parlerà delle ‘seconde occasioni’ nella storia del calcio, degli sport in generale e nella vita di tutti i giorni. Proprio Marco Materazzi, ex colonna della Nazionale Azzurra, sarà portavoce d’eccezione. Durante il live verrà creato un quiz per generare hype intorno all’ospite d’onore, Marco Materazzi, campione del mondo nel 2006. “Matrix” Materazzi racconterà agli streamer di OCWSport la sua esperienza ai Mondiali e quali sono state le sue seconde opportunità. “Mi rende felice poter parlare della mia professione – ha fatto sapere in una nota Marco Materazzi – Il calcio per me non è soltanto un lavoro o uno sport ma è la mia vita, dove ho passato e continuo a trascorrere momenti bellissimi che porterò sempre con me. Sono contento di poter parlare, grazie a Wallapop, della seconda opportunità dell’Italia, che dopo un 2021 straordinario, si merita di mettersi in gioco nuovamente per inseguire il sogno dei mondiali”.