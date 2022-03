Milano dai due volti, c’è chi ride e chi piange

Il Milan vola, l’Inter si lecca le ferite. Il sabato calcistico ci regala indicazioni pesanti sulla corsa scudetto, vincono Milan e Napoli che a questo punto si candidano al ruolo di campioni d’Italia, piange l’Inter. Il Napoli trascinato da un super Osimhen vince in rimonta sull’Udinese, nel pomeriggio arriva l’ennesimo passo falso interista. La formazione di Inzaghi non va oltre il pari contro la Fiorentina, altri due punti persi e obiettivo scudetto che si allontana drasticamente. In serata la vittoria del Milan a Cagliari, in terra sarda ci pensa Bennacer, una vittoria di misura che fa volare i rossoneri. Una prova da vera squadra, e tre punti pesantissimi che fanno volare la formazione di Pioli.