Roma Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

È arrivato il giorno della partita più attesa dal calcio romano: il derby della capitale. Roma e Lazio si sfideranno in un Olimpico gremito per decretare la superiorità cittadina e per scavalcare i cugini in classifica. Al momento i biancocelesti sono avanti di un punto, grazie al sorpasso effettuato al termine della scorsa giornata dove i giallorossi sono stati bloccati sul pareggio dall’Udinese, mentre la squadra di Sarri è riuscita a vincere in casa di misura contro il Venezia. Con Zaccagni squalificato l’allenatore toscano riproporrà Pedro dall’inizio a supporto di Immobile, mentre sarà regolarmente in campo capitan Pellegrini.

Roma Lazio, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Roma Lazio, i precedenti

Sarà la stracittadina numero 155, con la Roma che ne ha vinte 55, la Lazio 40 e con 60 pareggi. All’andata finì 3-2 in favore dei biancocelesti che passarono grazie alle reti di Immobile, Pedro e Felipe Anderson, mentre per la Roma andarono a segno Zaniolo e Ibanez. I giallorossi hanno però vinto il precedente, alla penultima giornata dello scorso campionato, quando si imposero per 2-0 grazie alle marcature di Mkhitaryan e Pedro (all’epoca ancora sull’altra sponda del Tevere).

Roma Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN