Vola il Milan con Bennacer; Abraham sigilla il derby di Roma, Simeone flop assoluto

Trentesimo turno ancora favorevole alla coppia Milan – Napoli con due vittorie sicuramente faticose e non certo spettacolari ma di grande, grandissima sostanza. Resta ancora al palo l’Inter che raggranella l’ennesimo pareggio contro la Fiorentina ed ora si vede braccata anche dalla Juventus che con un Dybala ritrovato, ed il solito Vlahovic, supera la Salernitana. Il derby di Roma è dominato e vinto dalla formazione giallorossa che mette in mostra un Abraham scintillante, mentre in coda arriva la prima sospirata vittoria di Blessin che rilancia le possibilità di salvezza del Genoa. Vediamo ruolo per ruolo i protagonisti, nel bene e nel male, della trentesima giornata.

PORTIERI – Torna a svettare Musso, che non subisce reti sfoderando un paio d’interventi provvidenziali per raggiungere la vittoria in quel di Bologna e con il suo 7 tondo tondo è il migliore di giornata tra i portieri. Alle sue spalle si conferma Szczesny con 6,5. Tra le fantainsufficienze segnaliamo Silvestri che chiude con un 5 di fantamedia assolutamente non rispondente alla sua prestazione (voto secco: 7). Decisamente male, malissimo Strakosha che contribuisce con i suoi errori, di riflessi e di posizione, a due delle tre reti con le quali la Roma stende la Lazio nel derby; il suo 2 è il fantavoto più basso nel ruolo insieme a Provedel e Maenpaa.

DIFENSORI – La quarta rete in campionato vale a Dumfries la palma di miglior difensore del turno, al pari col neroverde Ayhan che invece timbra il cartellino per la prima volta; per entrambi la fantamedia è 10. Dietro la lavagna finiscono il genoano Ostigard (fm 3) che con la sua espulsione ha rischiato di compromettere il primo trionfo rossoblu, e l’udinese Marì, fantamedia 4, che ha sporcato la sua prestazione con un inutile fallo a centrocampo in un momento delicato della partita persa al Maradona.

CENTROCAMPISTI – Giornata di gloria per Bennacer che con una prodezza quasi da centravanti regala al Milan una vittoria da primato guadagnandosi un 10,5 di lusso. Stessa fantamedia per il capitano della Roma Pellegrini che pennella una punizione favolosa per il 3-0 definitivo, oltre che incidere in maniera assolutamente significativa nel repentino vantaggio con il suo corner respinto dalla traversa. Mezzo punto più sotto (10) si piazzano lo “sdentato” Torreira, al secondo centro consecutivo, e Portanova che regala la prima gioia al tecnico tedesco del Genoa. Finisce nel tritacarne del centrocampo il laziale Lucas Leiva che rimedia, non solo per colpa sua, un 4 condito da un giallo. Poco meglio Kovalenko che si ferma al 4,5 compreso di ammonizione.

ATTACCANTI – E’ naturalmente Abraham l’uomo di giornata. Il centravanti inglese raggiunge e supera Gascoigne tra i marcatori albionici nel derby della Capitale e lo fa realizzando la doppietta più veloce nella stracittadina romana (primato strappato a Vincenzo D’amico). Il suo 14 è inarrivabile per tutti gli altri. Poco sotto arriva “Ciccio” Caputo che ritrova l’antico smalto con la doppietta che affonda il Venezia e gli vale un bel 13,5 di fantamedia. Stessa votazione per Berardi, ex compagno di squadra ed ormai arrivato stabilmente su livelli d’eccellenza e tocca quota 100 reti in serie A. Abituato a frequentare i piani alti, anche se in modo molto discontinuo, stavolta Simeone precipita nei bassifondi perché il rigore fallito lo porta ad una fantamedia dell’1 che è la più bassa in assoluto di tutta la giornata. Decisamente più onorevole il 4 (causa espulsione) di Henry. Tra i non penalizzati da malus da segnalare l’ennesimo turno a secco per Beto che chiude con un secco 5 di fantamendia la sua nona partita senza segnare.