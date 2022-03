Calciomercato, Juventus scatenata. In arrivo colpi da top club

La Juventus fa sul serio, archiviata la storia d’amore con Dybala che a fine stagione saluterà i bianconeri, i torinesi pensano al futuro. Nel mirino due big ed un giovane dal futuro spianato, trattasi di Zaniolo, Milinkovic Savic e Raspadori. Per l’attaccante della Roma l’idea è chiara, sfruttare la volontà del giocatore che a quanto pare gradirebbe il bianconero, cercando di abbassare le pretese della Roma per lasciar partire il gioiellino. Per Milinkovic Savic l’ostacolo è Lotito, il patron biancoceleste difficilmente lascerà partire a cuor leggero il talento serbo, richiesta di 8o milioni di euro alta per le casse bianconere, si proverà magari inserendo contropartite tecniche gradite ai capitolini. Obiettivo rivoluzionare e rinfozare il centrocampo. In attacco si cerca il sostituto di Dybala, in cima alla lista dei desideri Giacomo Raspadori, su di lui anche l’Inter. Si prospetta un derby d’Italia sul mercato da non perdere.