Verratti: “L’Italia deve andare in Qatar”

Marco Verratti suona la carica, il centrocampista del PSG spinge gli azzurri e dimostra di aver le idee chiare in vista degli spareggi che attendono gli azzurri: “Bisogna essere fiduciosi, pensare al campo – ha spiegato il centrocampista azzurro -. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui”. “Come abbiamo fatto durante l’Europeo, dobbiamo andare lontano con l’entusiasmo e con la voglia – ha aggiunto -. Siamo abituati a giocare con questa pressione, è un momento importantissimo per noi, lo sappiamo, non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale, ma l’unica cosa che conosco è lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c’è da fare”.