E3 Saxo Bank Classic: via alle classiche del Belgio. La startlist

Tutti gli specialisti saranno al via di Harelbeke

Dopo un prima assaggio di Belgio all’Omloop lo scorso mese e al De Panne qualche giorno fa, arrivano le vere insidie delle classiche del nord con la E3 Saxo Bank Classic che quest’anno ha una startlist interessantissima.

Al via troviamo tutti i vincitori delle ultime edizioni e i grandi specialisti del pavé. Non poteva mancare anche l’ultimo vincitore della Milano-Sanremo Matej Mohoric. Lo sloveno è atteso da una pronta replica dell’exploit sul traguardo di Via Roma.

Le speranze italiane sono riposte nella verve di Gianni Moscon e sullo spunto veloce di Andrea Pasqualon.

E3 Saxo Bank Classic: ecco la startlist dei corridori più attesi