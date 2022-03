Verratti: “Non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale, l’unica cosa che conosco è lavorare e dare il massimo”

Spareggi

Marco Verratti, a poche ore dallo spareggio contro la Macedonia del Nord per accedere alla finale del 29 marzo, in cui chi supererà il turno dovrà affrontare la vincente dell’altra partita del gruppo C tra Portogallo e Turchia, in sala stampa dimostra tutto il suo ottimismo e allo stesso tempo rispetto per l’avversario. Il centrocampiata del PSG ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Bisogna essere fiduciosi e pensare al campo. Giovedì avremo un incontro importante contro una squadra che ha meritato di essere qui. Come abbiamo fatto in occasione degli Europei, dobbiamo andare lontano con entusiasmo e voglia. Siamo abituati a giocare con tale pressione, questo è un momento importantissimo per noi, ne siamo consapevoli, e non possiamo permetterci di restare fuori dal Mondiale. L’unica cosa che conosco è lavorare, dare il massimo. Anche i nostri avversari faranno la loro partita della vita, quindi, noi dovremo fare lo stesso e alla fine faremo i conti”.

La partita

Prosegue il lavoro di preparazione del Ct. Mancini a Coverciano, che per ora non lascia trapelare nulla sulla probabile formazione. Resta in dubbio la presenza della premiata ditta difensiva juventina, formata da Chiellini e Bonucci (più il primo che il secondo), i quali punterebbero maggiormente alla finale del 29 marzo, qualora passassero il turno.

Mancini e Bastoni, se dovessero scendere in campo, non faranno di certo rimpiangere i loro più rinomati compagni di squadra. In attacco è previsto il tridente formato da Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e dal fortissimo Domenico Berardi del Sassuolo, quest’ultimo in grande forma.

Riepilogo completo dei convocati:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Sirigu e Gollini.

Difensori: Acerbi, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Biraghi, De Sciglio, Mancini, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe.

Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Pellegrini (Roma), Barella, Cristante, Locatelli, Pessina, Sensi e Tonali.

Attaccanti: Immobile, Belotti, Insigne, Berardi, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca e Zaccagni.

Il programma completo degli spareggi

Percorso A

Scozia-Ucraina è stata rinviata a giugno per gli ovvi motivi bellici.

Galles-Austria, domani 24 marzo. Finale a giugno in casa della vincente tra Galles-Austria.

Percorso B

Svezia-Rep. Ceca, giovedi 24 marzo.

Russia squalificata, passa la Polonia che il 29 marzo ospiterà la vincente tra Svezia e R. Ceca.

Percorso C

Italia-Macedonia del Nord, domani sera al Barbera di Palermo.

Portogallo-Turchia.

Le vincenti si affronteranno anch’esse il 29 marzo o in Portogallo o in Turchia.