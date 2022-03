Abraham, offerta monstre da 100 milioni di euro

Tammy Abraham nel mirino di Manchester United e Arsenal, tutto grazie all’ottima stagione che sta disputando in giallorosso con la maglia della Roma. I giallorossi non si priverebbero di lui per meno di 100 milioni di euro, secondo quanto scrive il Mirror, i due club interessati dovrebbero presentare un’offerta monstre per convincere i capitolini a cedere l’attaccante. Sirene inglesi che potrebbero far girare la testa al centravanti ex Chelsea.