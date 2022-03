Gent-Wevelgem in Flanders Field: tutti contro Van Aert. La startlist

L’edizione numero 84 della Gent-Wevelgem ha nella startlist il suo assoluto favorito, che risponde al nome del campione in carica Wout Van Aert. Il percorso sembra fatto su misura per le caratteristiche del corridore belga. Fortissimo in volata, resistente e specialista del pavé.

Come ogni anno il punto cruciale del percorso sarà il Kemmelberg. Un muro in pavé di poche centinaia di metri al 9% che andrà affrontato due volte. La prima a circa 70 chilometri dal traguardo e la seconda a 30 chilometri, dopo averne già percorsi 220.

La sfida sarà tra chi vuol fare corsa dura e gli sprinter che invece cercheranno di resistere per poi far valere le doti di velocità sul rettilineo finale. Detto di Van Aert come grande favorito, le speranze azzurre sono sulle spalle forti di Matteo Trentin.

Gent-Wevelgem 2022, la startlist: velocisti contro finisseur, a chi la meglio?