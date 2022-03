Ilary Blasi e Totti: “Il divorzio? E’ stato un bel racconto…”

Ilary Blasi intervistata da Chi fa chiarezza sulle voci di divorzio tra lei e Totti, le parole della showgirl: “Francamente non abbiamo capito il perché sono state dette e scritte queste cose. Anche se in vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così. Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta: erano i primi giorni di guerra in Ucraina e parlavano di me e di Francesco, aprivano i giornali con me e Francesco. È stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Avete le carte del divorzio in mano? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua. Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà”