L’Italia vince in Turchia (2-3)

IL TABELLINO

TURCHIA-ITALIA 2-3

Turchia (3-4-2-1): Bayindir 5,5; Kabak sv (9′ Ayhan 6), Demiral 5,5, Soyuncu 6; Muldur 6, Kokçu 5,5, Tokoz 6,5 (17′ st Ozcan 6), Calhanoglu 6,5 (32′ st Antalyali sv), Yilmaz 5,5 (17′ st Kutlu 6); Under 6,5, Akturkoglu 5,5 (17′ st Dursun 7); Unal 6 (32′ st Sinik sv).

A disp.: Bolat, Cakir, Bozok, Celik, Erkin, Kokcu. All.: Kuntz 5,5

Italia (4-3-3): Donnarumma 5; De Sciglio 6, Acerbi 6, Chiellini 5,5 (31′ st Bastoni sv), Biraghi 6,5; Pessina 6 (31′ st Sensi sv), Cristante 7 (31′ st Locatelli sv), Tonali 7; Zaniolo 5 (1′ st Zaccagni 5,5), Scamacca 6 (42′ st Belotti sv), Raspadori 7,5 (44′ st Bonucci sv).

A disp.: Gollini, Sirigu, Barella, Emerson, Joao Pedro, Pellegrini. All.: Mancini 6

Arbitro: Jorgji

Marcatori: 4′ Under (T), 35′ Cristante (I), 39′ Raspadori (I), 24′ st Raspadori (I), 38′ st Dursun (T)

Ammoniti: Muldur (T); Zaniolo (I)

Espulsi: –