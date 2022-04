Fantacalcio, i consigli per la trentesima giornata

Al via la 30a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):



Spezia-Venezia

Thiago Motta sembra intenzionato a confermare la formazione vista nelle ultime giornate, con il tridente Gyasi-Manaj-Verde. Ancora out Sala, al suo posto di nuovo Bastoni.

Squalificato Henry, al suo posto come centravanti ci sarà Nsame, con Aramu ed Okereke a supportarlo, mentre a centrocampo recupera Cuisance e sarà titolare. Sempre infortunato Romero, tra i pali nuova chance per Maenpaa.

Consigliati: Manaj, Okereke, Provedel

Sconsigliati: Amian, Ebuehi, Haps

Scommessa: Aramu

Squalificati: Henry



Lazio-Sassuolo

Emergenza difesa per Sarri che non avrà a disposizione Radu e Luiz Felipe e dunque Marusic verrà dirottato a sinistra con Lazzari sulla destra, mentre al centro sarà Patric a far coppia con Acerbi. Indisponibile anche lo squalificato Pedro, sarà perciò Zaccagni a completare il tridente. Ballottaggio tra Cataldi e Leiva per la cabina di regia, il primo sembra favorito.

Nessuna defezione per Mister Dionisi, il quale riabbraccia Raspadori dopo la squalifica e può così tornare a schierare i suoi quattro tenori là davanti, con Defrel che torna in panchina. Il terzino destro sarà Muldur, anche a causa dei problemi fisici di Toljan.

Consigliati: Berardi, Immobile, Milinkovic Savic

Sconsigliati: Chiriches, Muldur, Patric

Scommessa: Raspadori

Squalificati: Pedro



Salernitana-Torino

Ranghi quasi al completo per Nicola, che ha solo problemi di abbondanza in vista di una delle ultime chance per rientrare in corsa per la salvezza. In attacco confermata la coppia Djuric-Bonazzoli, in regia rientra Ederson ed a farne le spese sarà Radovanovic. Dubbio trequartista con Verdi e Perotti a giocarsi una maglia, il primo dovrebbe spuntarla di nuovo.

Juric dovrà fare a meno dello squalificato Pobega, rimpiazzato da Brekalo. Ansaldi scalpita e insidia Vojvoda, ancora out Djidji e quindi nuovamente Izzo titolare in difesa.

Consigliati: Belotti, Berisha, Bonazzoli

Sconsigliati: Dragusin, Rodriguez, Vojvoda

Scommessa: Verdi

Squalificati: Pobega



Fiorentina-Empoli

Italiano dovrà quasi sicuramente fare a meno di Bonaventura, al suo posto favorito Duncan. In attacco Sottil e Gonzalez saranno le ali pronte ad assistere Piatek, mentre in difesa rientra Odriozola come terzino destro.

Andreazzoli non avrà lo squalificato Parisi, pronto Cacace come suo sostituto. Henderson torna titolare a scapito di Di Francesco, in difesa ballottaggio tra Viti e Ismajli, con il secondo stavolta favorito.

Consigliati: Gonzalez, Piatek, Torreira

Sconsigliati: Cacace, Duncan, Viti

Scommessa: Pinamonti

Squalificati: Parisi



Atalanta-Napoli

Gasperini ritrova Zappacosta e Malinovski, mentre Toloi e Zapata ne avranno ancora per un mese. Muriel centravanti con Malinovski e Pasalic sulla trequarti, in difesa Djimsiti favorito sul giovane Scalvini. Sulle fasce potrebbe rivedersi Maehle.

Diversi assenti per Spalletti, il quale in vista del big match di Bergamo non avrà Osimehn, Di Lorenzo, Rrahmani e Anguissa, con anche Ruiz e Zielinski in forte dubbio. In attacco dubbio Petagna/Mertens, l’ex Spal appare favorito. Il terzino destro sarà Malcuit.

Consigliati: Koulibaly, Malinovski, Pasalic

Sconsigliati: Djimsiti, Insigne, Petagna

Scommessa: Mertens

Squalificati: Osimehn, Rrahmani



Udinese-Cagliari

Cioffi ritrova Walace ma perde Pablo Marì per squalifica. Arslan si candida per un posto da titolare in mezzo al campo. In attacco non ci sarà Deulofeu, al suo posto Pussetto favorito su Success.

Pavoletti positivo al Covid, dunque coppia d’attacco obbligata Pereiro-Joao Pedro. Dalbert e Bellanova sulle fasce, Marin e Deiola in mezzo. Solo panchina per Baselli.

Consigliati: Bellanova, Pereyra, Silvestri

Sconsigliati: Altare, Udogie, Zeegelaar

Scommessa: Pereiro

Squalificati: Pablo Marì



Sampdoria-Roma

Audero confermato tra i pali, così come Sabiri che ha ben figurato a Venezia. Caputo unica punta, solo panchina per Quagliarella.

Mourinho pensa di confermare la formazione vittoriosa nel derby, con Zalewski e Karsdorp sulle fasce e la coppia Mkitharyan-Pellegrini alle spalle di Abraham, anche se non è da escludere che Zaniolo venga preferito ad Oliveira, con conseguente arretramento dell’armeno.

Consigliati: Abraham, Candreva, Pellegrini

Sconsigliati: Ferrari, Oliveira, Rincon

Scommessa: Sabiri

Squalificati: nessuno



Juventus-Inter

Allegri recupera Locatelli e Bonucci ma perde lo squalificato Pellegrini, come terzino sinistro potrebbe essere schierato De Sciglio e non Alex Sandro. Vlahovic e Morata in attacco, Dybala partirà dalla panchina.

Inzaghi recupera Brozovic e spera di riavere anche De Vrij, altrimenti spazio a D’Ambrosio. Per il resto nessun cambio, con Sanchez e Vidal pronti a subentrare a partita in corso.

Consigliati: Cuadrado, Dzeko, Vlahovic

Sconsigliati: Arthur, Perisic, Rabiot

Scommessa: Calhanoglu

Squalificati: Pellegrini



Verona-Genoa

Tudor con i ranghi quasi al completo, con il solo Lasagna in dubbio. Veloso potrebbe soffiare il posto ad Ilic in mezzo al campo, in difesa rientra Ceccherini. Inamovile il tridente Barak-Caprari-Simeone.

Blessin non avrà lo squalificato Ostigard, al suo posto ci sarà Bani in coppia con Maksimovic. Confermato Portanova largo a sinistra e Amiri trequartista dietro l’unica punta Yeboah, ancora Frendrup come terzino destro.

Consigliati: Barak, Montipò, Simeone

Sconsigliati: Bani, Sturaro, Sutalo

Scommessa: Amiri

Squalificati: Ostigard



Milan-Bologna

Solo problemi di abbondanza per Pioli, con il solo lungodegente Kjaer tra gli assenti. Kalulu confermato come partner centrale di Tomori, in mediana di nuovo Bennacer e Tonali con Kessie trequartista. Unico dubbio il centravanti, con Ibrahimovic che scalpita per tornare titolare ma Giroud dovrebbe nuovamente avere la meglio.

Mihajlovic non sarà in panchina per i noti problemi di salute, al suo posto il vice Taniga. Schouten e Svanberg saranno i mediani, Barrow potrebbe iniziare ancora dalla panchina in favore del rientrante Sansone.

Consigliati: Giroud, Kessie, Maignan

Sconsigliati: Dijks, Messias, Medel

Scommessa: Arnautovic

Squalificati: nessuno