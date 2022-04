Calciomercato Milan, arriva la fumata bianca | Il colpo di Maldini

Il calciomercato del Milan si infiamma, arriva la fumata bianca per Divock Origi. Il calciatore é vicinissimo a mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 4 anni. L’attaccante belga ha raggiunto l’accordo con il club milanese, accordo per un ingaggio da 4 milioni di euro compresi i bonus.

Il giocatore preferirebbe i rossoneri agli altri club che lo seguono da tempo, convinto soprattutto da Maldini, un colloquio telefonico quello intercorso tra calciatore e dirigente che avrebbe fatto la differenza. Accordo ad un passo, Origi il colpo a sorpresa per alzare l’asticella. L’obiettivo è vincere, per farlo servono i campioni. Un colpo di mercato che conferma come la dirigenza voglia riportare i rossoneri a recitare un ruolo da protagonisti anche in Europa.