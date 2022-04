Juventus deferita, la giustizia sportiva fa sul serio | Gli aggiornamenti

Non solo Juventus e Napoli al centro delle indagini, sono 11 i club deferiti. Caso plusvalenze, la giustizia sportiva fa sul serio, arrivano i deferimenti. Sono 11 le notifiche di deferimento, ovvero di rinvio a giudizio, per ben 11 club. Si tratta di 5 società di A (Empoli, Genoa, Juve, Napoli e Sampdoria, in rigoroso ordine alfabetico), 2 di B (Pisa e Parma), 2 attualmente in Lega Pro (Pescara e Pro Vercelli), e 2 che nel frattempo sono falliti (Novara e Chievo).

Come riporta sky: “Le stesse Società – prosegue il dispositivo – sono state deferite a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da propri soggetti apicali dotati di potere di rappresentanza e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da soggetti apicali non dotati di poteri di rappresentanza. Con le predette società sono state deferite anche 61 persone fisiche che a vario titolo hanno ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione o di dirigente dotato dei poteri di rappresentanza”.