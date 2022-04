Serie B: i risultati della 32^ giornata. Disfatta Pisa a Benevento

Il Benevento rifila cinque reti ad un irriconoscibile Pisa

Disfatta del Pisa a Benevento, la seconda forza del campionato cade pesantemente al Vigorito travolto da una squadra che Caserta sembra aver trasformato, e che adesso son una partita in meno diventa una delle favorite per la promozione diretta. Pareggia in casa la Cremonese contro la Reggina, il Lecce batta al Via del Mare il Frosinone grazie ad una rete del solito Coda, tris del Parma a Cosenza.

Di seguito tutti i risultati:

Alessandria-SPAL 2-2

18′ Corazza (A), 33′ Capradossi (S), 50′ Viviani (S), 82′ Marconi (A)

Ascoli-Pordenone 1-0

85′ Baschirotto (A)

Cittadella-Ternana 1-2

37′ e 90+4′ Donnarumma (T), 90′ Tavernelli (C)

Cosenza-Parma 1-3

9′ e 88′ Bernabé (P), 47′ Danilo (P), 75′ [rig.] Larrivey (C)

Cremonese-Reggina 1-1

50′ Ciofani (C), 81′ [rig.] Galabinov (R)

Lecce-Frosinone

40′ Coda (L)

ORE 16:15

Benevento-Pisa 5-1 (3′ Ionita, 32′ aut.Caracciolo, 49′ Improta, 69′ Forte, 85′ Puscas, 88′ Tello)